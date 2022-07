Send by email

Uno era vicesindaco. Via dalla Giunta anche un'esponente di Idea

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), ha revocato la nomina a due assessori di Fratelli d'Italia, che erano in carica dallo scorso 5 maggio. In particolare, a causa delle divergenze nella maggioranza di centrodestra per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, il primo cittadino potentino ha tolto l'incarico a Michele Napoli (che era anche vicesindaco) e a Maddalena Fazzari. Fuori dalla Giunta anche un'assessore di Idea, Vittoria Rotunno.

Eletto al ballottaggio del giugno 2019, Guarente nello scorso mese di febbraio aveva azzerato la sua prima Giunta, e pochi giorni dopo aveva chiuso un rimpasto, ma lasciando due posti liberi per Fratelli d'Italia, poi assegnati dopo oltre due mesi a Napoli e Fazzari. Il primo cittadino, per ora, ha mantenuto per sé le deleghe che erano state assegnate ai tre assessori revocati, tra le quali quelle all'ambiente e ai lavori pubblici. Vicesindaco è stato nominato Antonio Vigilante (eletto nel 2019 con una lista civica) e che aveva ricoperto lo stesso ruolo dall'inizio della legislatura fino alla nomina di Napoli.