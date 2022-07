L'acqua è un bene primario, la risorsa più importante del nostro territorio: i lucani meritano risposte adeguate

"In merito alla questione denunciata dal Presidente Vito Bardi e dall'assessore al ramo Cosimo Latronico, è fondamentale che si faccia luce prima possibile sulla 'questione acqua' e sulla revisione dell'accordo di Programma tra Regione Puglia e Regione Basilicata. Se è vero che Acquedotto Lucano e la nostra Regione vantano una massa creditizia, nei confronti della Puglia, pari a 80 milioni di euro, è fondamentale che l'assessore Latronico venga in Commissione o in Consiglio a renderci edotti prima possibile di come mai questa cifra negli anni precedenti non è stata mai recuperata. L'acqua è un bene primario ed è la risorsa più importante del nostro territorio: i lucani meritano risposte adeguate sulle proprie materie prime.

Quest'Amministrazione ha già dimostrato, come nella questione gas-petrolio, di tenere a cuore al presente e futuro dei propri cittadini e in quest'ottica, si organizzi presto una nuova governance sull'acqua. Plaudo al coraggio del Presidente Bardi e dell'assessore Latronico che stanno ponendo l'attenzione su situazioni poco chiare provenienti dai precedenti governi di Centrosinistra. Proprio su questo tema, alcune parti dell'attuale opposizione non hanno ancora proferito parola. Come mai?"