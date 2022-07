Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Erano state revocate due giorni fa, ma tensioni e confronti all'interno hanno ristabilito il tutto

Il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha revocato il decreto con il quale, due giorni fa, aveva estromesso dalla giunta comunale gli assessori Michele Napoli e Maddalena Fazzari, di Fratelli d'Italia, e Vittoria Rotunno di Idea. Alla base della prima decisione, le fibrillazioni all'interno della maggioranza di centro destra che hanno finora impedito l'elezione del presidente del consiglio comunale.

Dopo un chiarimento politico, che ha coinvolto anche i vertici delle forze della coalizione, Guarente ha firmato un nuovo provvedimento con il quale ha annullato il precedente. Le deleghe restano le stesse: per Napoli quella ai lavori pubblici e la funzione di vice sindaco, per la Fazzari ambiente e per la Rotunno pari opportunità e politiche giovanili.