De Filippo: "Il nostro partito ha dirigenti e militanti di valore radicati e rappresentativi"

Il Segretario Nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, ha scelto l'Onorevole Vito De Filippo per svolgere l’incarico di Commissario del Partito Democratico nella Provincia pugliese di Barletta-Andria-Trani. Un ruolo certamente di notevole importanza per il deputato lucano che continua a dare il suo importantissimo apporto al partito.

"Quando in una comunità politica sei chiamato a svolgere un servizio - dichiara l'Onorevole De Filippo - bisogna rispondere con disponibilità e scrupolo. Il nostro partito ha dirigenti e militanti di valore radicati e rappresentativi. Il mio compito sarà rispettoso e di “facilitatore” per arrivare ad una soluzione organizzativa con la elezione degli organi statutari della provincia della Bat". Siamo certi che il deputato Sant'Arcangiolese possa svolgere con impegno e professionalità l'importante compito che gli è stato assegnato, come ha sempre fatto negli anni sostenendo i territori e gli amministratori nelle loro delicate attività politiche.

Claudio Sole