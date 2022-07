Il sindaco trattiene la delega alle politiche sociali e welfare

Il Sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, comunica la nuova giunta che guiderà la cittadina per i prossimi cinque anni.

Si tratta di due conferme Carmela Marino (nominata anche vice Sindaco). Con delega a Pari Opportunita’ scuola e sport;

Giovanni Marcantonio assessore con delega a

Urbanistica, lavori pubblici, Agricoltura transizione energetica;

Due nuovi ingressi

Valeria Guma assessore alla Cultura rapporti con le università e centri di ricerca e formazione, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e turismo;

Michele Capece

Assessore con delega a Bilancio e tributi, commercio, attività produttive ed ambiente;

Il sindaco trattiene la delega alle politiche sociali e welfare. Ringrazio la maggioranza ed il centrosinistra tutto per la responsabilità con la quale hanno permesso la composizione del nuovo assetto della giunta resosi necessario dopo la prematura scomparsa di Giusy Marsico che per il suo profilo, la sua umanità ed il lavoro svolto ha lasciato un enorme vuoto umano e politico nella comunità Picernese.

Ringrazio in modo particolare Carmine Caivano per la lealtà, la collaborazione, la determinazione la passione con la quale ha svolto il suo ruolo a servizio della comunità Picernese. Sono convinto che il suo gesto e questo nuovo assetto, segni per il centro sinistra Picernese un nuovo inizio! Auguro buon lavoro alla nuova giunta, ai consiglieri tutti e sono convinto che rimanendo uniti ci saranno ancora tanti obbiettivi da raggiungere. Andiamo avanti Uniti Per Picerno!