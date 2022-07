Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Incontro per professionisti e organizzazioni di categoria per presentare il nuovo Regolamento attuativo

Deposito e autorizzazione dei progetti strutturali in zona sismica: si terrà domani, martedì 19 luglio 2022 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, un incontro rivolto ai professionisti e alle organizzazioni di categoria per presentare il nuovo Regolamento attuativo recentemente approvato dalla Giunta Regionale e le novità introdotte in termini di gestione, semplificazione e snellimento delle procedure autorizzative rilasciate dalla Regione alle attività edilizie.

"Il testo - annuncia l'assessore alle infrastrutture Donatella Merra - è di fondamentale importanza perché attua una profonda riforma della materia sismica, adeguando la normativa regionale ai numerosi interventi legislativi nazionali intervenuti". Nel corso dei lavori l'assessore Merra e i funzionari presenti terranno, alle ore 11,30, un punto stampa per illustrare in sintesi tali novità anche ai giornalisti.