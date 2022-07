Ieri l'inchiesta della Guardia di Finanza materana che ha portato a tre arresti

L'inchiesta, coordinata dalla Guardia di Finanza, sulla gestione degli appalti a Matera - che ieri ha portato a tre arresti - "coinvolge anche un consigliere di maggioranza" di centrodestra della Regione Basilicata (Piergiorgio Quarto di Fratelli d'Italia), "che sono sicuro saprà fare massima chiarezza e dimostrare la propria correttezza".

Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra). "Come sempre ho avuto modo di ribadire, in tutte le occasioni - ha continuato il governatore - confido nella magistratura e nel lavoro delle forze dell'ordine. Bisogna sempre avere fiducia nelle Istituzioni, che - ha concluso Bardi, ex generale della Guardia di Finanza - ho servito per tutta la mia vita".