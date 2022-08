Tanti gli spunti di riflessione che sono venuti fuori dal confronto con i presenti e anche con chi era collegato da remoto

Si è svolta domenica 31 luglio la prima assemblea del Movimento 5 stelle Basilicata dopo la pandemia, alla quale ha partecipato in collegamento da remoto anche il Presidente Giuseppe Conte. Il Movimento 5 stelle di Matera ha partecipato con i suoi consiglieri comunali e diversi attivisti. Tanti gli spunti di riflessione che sono venuti fuori dal confronto con i presenti e anche con chi era collegato da remoto. Siamo pronti a sostenere il nostro Presidente Giuseppe Conte in questa battaglia elettorale che ci attende da qui al 25 settembre. Il Movimento 5 Stelle affronterà questa campagna elettorale con il massimo impegno, pur consapevole di essere per gli altri partiti l’unica forza politica da annientare per poter ripristinare quel sistema che è stato interrotto nel Febbraio 2013. Si perché l’ingresso del M5S nelle istituzioni ha creato scompiglio e soprattutto ha consentito ai cittadini di poter essere più informati.

Reddito di cittadinanza, taglio dei parlamentari, legge anticorruzione sono solo alcuni dei provvedimenti che sono stati approvati solo e soltanto grazie al Movimento. Ora ci attende un’altra sfida, quella di continuare a portare in Parlamento tutte le istanze e proposte per favorire la giustizia sociale, il Bene comune, la tutela dei più deboli, la tutela dell’ambiente.

Noi siamo pronti e siamo sicuri che con la collaborazione di tutti i cittadini che credono nel progetto del campo giusto riusciremo a essere rappresentati degnamente in Parlamento. Infine sentiamo di dover ringraziare i parlamentari che hanno svolto i due mandati e che ora saranno a fianco dei candidati. In particolare vogliamo ringraziare la materana Mirella Liuzzi che in questi anni è stata un punto di riferimento sia quando eravamo all’opposizione in Comune a Matera sia in questi quasi due anni di amministrazione Bennardi; siamo felici che Mirella sarà ancora parte importante del movimento materano e non solo. Naturalmente nel campo giusto voluto dal Presidente Giuseppe Conte.