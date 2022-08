In tutti i bandi sono state previste premialità per le istanze e i progetti presentati da donne

"Il rapporto dell'Unioncamere che vede la Basilicata prima regione in Italia per incidenza delle imprese al femminile conferma prima di tutto il dato culturale della forte partecipazione delle donne alla vita economica e sociale della regione. Nello stesso tempo, è il risultato delle politiche regionali di sostegno alle piccole e medie imprese. In tutti i bandi sono state previste premialità per le istanze e i progetti presentati da donne.

L'elevata partecipazione femminile ha dimostrato l'efficacia della scelta. La presenza femminile nel mondo imprenditoriale lucano è un valore e una realtà che, sicuramente, sosterremo e rafforzeremo anche nella futura programmazione con misure mirate alla formazione e alla conciliazione vita-lavoro". Lo dichiara l'assessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Alessandro Galella.