In campo i sindaci di Avigliano, Baragiano, Cancellara Viggianello e Missanello

Il prossimo 10 settembre è previsto l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Potenza. Il Vice Presidente Rocco Pappalardo, ha firmato il decreto di indizione della elezione del Presidente della Provincia di Potenza, con il quale sono stati pubblicati ed ufficializzati i principali adempimenti ed i termini di rispetto degli stessi: le candidature vanno presentate all’apposito Ufficio elettorale costituito nella sede di Piazza Mario Pagano, a partire dalle ore 8 alle ore 20 del 20 agosto 2022 e dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 21 agosto. Per la presentazione delle candidature, le modalità con il dettaglio del procedimento elettorale verranno rese note il prossimo 11 agosto a completamento delle verifiche sugli aventi diritti al voto, di tutti i Sindaci e Consiglieri comunali del territorio provinciale. Una tornata elettorale divenuta necessario a seguito della mancata rielezione, alle scorse amministrative, a Sindaco di Albano di Lucania del Presidente uscente Rocco Guarino per una manciata di voti. Secondo la norma prevista dalla Legge numero 56 del 7 aprile 2014, l’elezione del nuovo Presidente della Provincia si deve svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Una mancata elezione che porto successivamente ad assumere le funzioni di Vicario il Vice presidente Rocco Pappalardo.

Va ricordato come nel dicembre 2021, proprio Guarino aveva firmato il decreto per l’elezione del nuovo consiglio provinciale e che il primo consiglio per la convalida degli eletti e le nomine nelle varie commissione si tenne il 28 febbraio 2022. Con un consiglio provinciale nel pieno dei propri poteri per poter operare nella piena legittimazione attende di conoscere il nuovo Presidente. Tante le voci a riguardo: nel centrodestra si parla del sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca, del neo eletto sindaco di Baragiano Giuseppe Fernando Galizia oppure di Cancellara Franco Genzano. Nel Centro sinistra decisa la scesa in campo del sindaco di Viggianello Antonio Rizzo seguito dal primo cittadino di Missanello Filippo Sinisgalli. Nelle prossime settimane avremo il quadro chiaro.

Oreste Roberto Lanza