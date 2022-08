Lo rende noto il Capogruppo in consiglio comunale di Impegno Comune Giuseppe Ferrara

A Policoro nei primi giorni di Luglio è stato liberato e pulito il canale di bonifica nel quartiere Porcilotto, da tempo ostruito e pericoloso nella eventualità di forti temporali. Lo rende noto il Capogruppo in consiglio comunale di Impegno Comune Giuseppe Ferrara. Un ringraziamento importante va al consigliere Andrea Ciccarelli (Impegno Comune) che in prima persona si è interessato di concerto con il consorzio di bonifica alla pulizia. Sempre nei giorni scorsi, Ciccarelli ha personalmente seguito i lavori di pulizia da parte del consorzio di bonifica del canale 7 nel tratto che costeggia Viale San Giusto, direzione Torremozza e parallelamente a Via Lido.

Sicuramente il canale 7 è una questione che pone la nuova amministrazione davanti a delle scelte nel prossimo futuro, ma era importante, in questa fase, provvedere ad una immediata pulizia per non rischiare ulteriori danni in un periodo dell’anno ancora più pericoloso visti i repentini cambiamenti climatici giornalieri che vanno dalla quiete a pericolosi temporali.

GRUPPO CIVICO

IMPEGNO COMUNE