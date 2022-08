Send by email

Riprenderà da lunedì prossimo, 8 agosto, la circolazione ferroviaria sulla tratta Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto: lo ha reso noto, in un comunicato, Rete Ferroviaria Italiana, annunciando variazioni sui tempi di percorrenza nella fase di rodaggio della prima settimana. I lavori di manutenzione straordinaria hanno riguardato le tratte tra Grassano e Salandra, Salandra e Ferrandina, in provincia di Matera, e fra Vaglio e Brindisi di Montagna in quella di Potenza.

Sono stati consolidati due ponti fra Tito e Potenza e un viadotto fra Balvano e Bella-Muro. Sono stati eseguiti anche interventi anche di messa in sicurezza delle pareti con barriere paramassi, livellati tre chilometri di binari e realizzati interventi di impermeabilizzazione e rifunzionalizzazione su un viadotto e quattro ponti, oltre al consolidamento della galleria Serralta, lungo la tratta Picerno-Tito. E' stato completato, infine, il nuovo Piano Regolatore nella stazione di Baragiano (Potenza).