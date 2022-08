L'appello è del governatore lucano, Vito Bardi che dice: "approviamo la legge"

"Il 13 agosto è stato convocato - su richiesta dei partiti di maggioranza - un consiglio regionale straordinario per approvare il nostro disegno di legge per dare il gas gratis ai lucani". Lo ha reso noto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra). Il governatore lucano ha rivolto "un appello a tutti i consiglieri regionali: non pensate al 25 settembre - data delle elezioni - ma al primo ottobre, quando inizierà l'anno termico e il caro energia che sta travolgendo tutta l'Europa si farà sentire nelle prime bollette autunnali che arriveranno nelle case dei lucani, causando anche un notevole aumento dell'inflazione, già ai livelli più alti degli ultimi decenni, con conseguenze sulla spesa, sui servizi e sulla vita quotidiana.

So bene che - ha proseguito - ogni legge è perfettibile, c'è sempre chi dirà che si poteva fare meglio e qualcuno sosterrà che è tutto sbagliato, ma voglio dire a tutti i lucani che se questa legge non passerà in tempi rapidi, per le società che erogano il gas non sarà possibile dare alcun beneficio in bolletta. È un'eventualità che non voglio nemmeno prendere in considerazione, perché sarebbe un gioco allo sfascio, una speculazione politica sulla pelle dei lucani, i cui autori dovranno poi assumersi ogni responsabilità".