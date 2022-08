Si realizza una risposta attesa che ha una ricaduta economica e sociale per migliaia di famiglie

Si realizza una risposta attesa che ha una ricaduta economica e sociale per migliaia di famiglie.

Parte dei 200 milioni di m3 annuì di gas negoziati con le compagnie sarà' ceduto alle famiglie lucane residenti in Basilicata come compensazione per il contributo che la Basilicata offre al fabbisogno energetico del paese.

Parte dei 200 milioni di m3 annuì di gas negoziati con le compagnie sarà’ ceduto alle famiglie lucane residenti in Basilicata come compensazione per il contributo che la Basilicata offre al fabbisogno energetico del paese.



Un‘altra parte invece di questa risorsa energetica con il suo controvalore sarà destinata al finanziamento di un fondo per l’installazione di impianti energetici alimentati da fonti alternative come impianti termici e fotovoltaici per quelle famiglie non servite da reti di gas. Una manovra integrata che userà le risorse rivenienti dagli accordi con le compagnie petrolifere per abbattere le bollette delle famiglie lucane e per finanziare un programma di investimenti per le transizione energetica.