“La comunità deve ripartire al più presto: si facciano le elezioni prima possibile"

Con il presente comunicato stampa, Domenico Antonio Cammisa, informa tutta la cittadinanza, gli elettori, i simpatizzanti e gli amici tutti che è stato nominato commissario cittadino UDC (Unione di centro) della città di Scanzano Jonico. “Invito tutti coloro che amano la propria città a voler creare una nuova classe politica dirigente che possa essere in grado di far ripartire la nostra comunità scanzanese oramai da tempo addormentata e priva di una valida guida per garantire un rilancio economico, sociale e soprattutto politico. Il primo atto che intenderò perseguire sarà quello di organizzare un pubblico incontro aperto alla cittadinanza in cui sarò garante di tutte le azioni necessarie ed indispensabili per permettere ai cittadini di Scanzano Jonico di potersi recare alle urne il prima possibile, senza altri impedimenti di sorte da parte delle Istituzioni e di poter scegliere il sindaco della nostra città.

Questa iniziativa rappresenta un atto dovuto nei confronti di tutti quanti credono nella potenzialità del nostro territorio e che vogliono dimostrare che questo popolo è costituito da gente seria e laboriosa. Sono fortemente convinto che sia necessario coinvolgere le nuove generazioni che devono essere i protagonisti del rilancio della terra in cui sono cresciuti e rendere orgogliose le proprie famiglie che hanno creduto in questo territorio e non lo hanno abbandonato. Invito tutti a partecipare alla creazione di questo nuovo gruppo di lavoro e che ognuno di noi può e deve contribuire a scrivere una nuova pagina della vita sociale, economica ed anche politica del più giovane Comune della Basilicata.

Invito tutte le forze politiche presenti sul territorio, le associazioni e tutti i gruppi cittadini a partecipare ai prossimi incontri che il partito UDC organizzerà a Scanzano Jonico. Non c'è più tempo da perdere, lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo ai cittadini e soprattutto ai nostri figli che rappresentano il futuro della nostra comunità. Abbiamo bisogno che i protagonisti siano coloro i quali in questo territorio dovranno crescere e vivere”.

Il commissario UDC

Domenico Antonio Cammisa