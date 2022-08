E' stato lo stesso segretario della Lega a rivelare la scelta di questa candidatura

Matteo Salvini sarà candidato in Basilicata come capolista della Lega in Senato. Il segretario della Lega rivela la scelta e sottolinea che correrà nella stessa regione di Raffaele La Regina, leader del Pd lucano e candidato del Pd finito al centro delle polemiche per un post contro lo Stato di Israele.

Una scelta nata negli ambienti di partito e che lanciano il leader lombardo nella campagna elettorale all'interno della regione insieme ai suoi esponenti di partito.