Al Senato alle spalle di De Filippo ci sarà la policorese di adozione Maria Teresa Prestera

Saranno l'attuale Sottosegretario agli Esteri, Enzo Amendola, e il deputato Vito De Filippo i capilista del Pd per la Camera ed il Senato, in Basilicata: la lista è stata presentata poco fa in Corte di Appello, a Potenza. All'uninominale i candidati della coalizione di centro sinistra saranno Francesco Pietrantuono alla Camera e Ignazio Petrone al Senato.

Completano le liste per il proporzionale alla Camera, Beatrice Difesca e Rocco Pergola, con supplenti Silvio Altamura, Micaela Triunfo e Gerardo Sangiacomo. Per il proporzionale al Senato alle spalle di De Filippo ci sarà la policorese di adozione, Maria Teresa Prestera, ex assessore della città jonica nella giunta Mascia. Saranno supplenti Giovanni Vita e Mariachiara Montemurro. "Recuperare un dibattito vero in questa regione dove soffriamo tante crisi e difficoltà, posizionata sul fossile", ha detto Pietrantuono ai giornalisti, nel Palazzo di giustizia di Potenza, per il deposito delle liste.