“Da Lucano per rappresentare comunità e territori. Matera e provincia penalizzate dalle candidature di tutti"

“La Basilicata al centro. Le battaglie, come i sogni, si realizzano con il cuore, la tenacia, l'impegno e la passione, tirando dritto per la strada che si è scelta di percorrere al servizio della propria comunità, territoriale e regionale. Ho accettato la richiesta del mio partito, Italia Viva, di candidarmi nel collegio uninominale della Basilicata per la Camera dei Deputati che comprende entrambe le province lucane di Matera e Potenza.”

È quanto dichiara in una nota Luca Braia, consigliere regionale e capogruppo Italia Viva ed ora candidato nel collegio uninominale di Basilicata per il terzo polo.“Ringrazio la classe dirigente regionale e nazionale sia di Italia Viva che di Azione per la condivisione della scelta che ha determinato la mia candidatura, a partire dai coordinatori regionali e provinciali insieme ai sindaci e agli amministratori iscritti al partito, oltre che ai riferimenti nei vari comuni. L’impegno e il sostegno in campagna elettorale, sono certo sarà totale.L’alternativa ai populisti e ai qualunquisti di destra e sinistra è possibile, l'importanza del progetto e della prospettiva politica dell’oramai costituito Terzo Polo, guidato da Matteo Renzi e da Carlo Calenda, richiedono un senso di sacrificio ma anche la consapevolezza di poter essere protagonisti di una grande sfida, che appare impossibile a noi "piccoli lucani" tra i "grandi" venuti o mandati per prendere uno dei nostri seggi contenibili e magari poi scappare.Ci siamo e lotteremo, allora, in questa tornata elettorale, mettendoci la faccia e l’impegno anche diretto e personale.Proveremo a parlare, insieme ai candidati del terzo polo composto da Italia Viva e Azione, alle lucane e ai lucani, a tutta la nostra comunità, di temi concreti. Dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture all'agricoltura, dai giovani alla nuova relazione ambiente-energia, con la serietà, la concretezza, il coraggio e il sorriso di chi crede nella bella politica, con la P maiuscola. Soprattutto, ci saremo con la coerenza di sempre rispetto alle nostre scelte riformiste, europeiste, moderate e democratiche.Matera e provincia appaiono penalizzate dalle candidature di tutti i partiti. Pertanto, oltre che per la Basilicata tutta, essere presente e raccogliere istanze a cui provare a rispondere sarà quello che da subito farò in ogni angolo dei nostri territori, come sempre sino ad oggi fatto in ogni ruolo istituzionale, assieme alle tante energie locali Italia Viva e Azione della nostra splendida terra. Facciamo l’Italia, sul serio. Come Italia Viva e Azione, con le nostre liste di Camera e Senato siamo pronti per questa avvincente, complessa, difficile ma entusiasmante sfida, che insieme possiamo rendere possibile. Questa volta i lucani e le lucane, sono certo, sapranno benissimo cosa fare il 25 settembre, per difendersi.”