"Finalmente, con qualche giorno di anticipo rispetto allo scorso anno anno, si è arrivati all'apertura del centro di accoglienza per i braccianti migranti di Palazzo San Gervasio, la cui gestione è stata affidata all'Arci". E' quanto fa sapere la Coldiretti di Basilicata. Nelle scorse ore i primi ingressi all'ex tabacchificio che ospiterà fino a 224 lavoratori stranieri. " La campagna del pomodoro nell'area nell'Alto Bradano è cominciata da pochi giorni e quindi è importante che finalmente si sia arrivati ad organizzare- commenta il direttore provinciale della Coldiretti di Potenza, Franco Carbone - un centro di accoglienza dignitoso e rispettoso delle prescrizioni sanitarie, dove potranno trovare accoglienza oltre 200 lavoratori stagionali, necessari per le imprese agricole impegnate in questa fase nella raccolta del pomodoro.

Un luogo dove far soggiornare adeguatamente gli extracomunitari e in tutta serenità, anche per la presenza di idonee strutture sanitarie e la vigilanza costante delle forze dell'ordine, che dovranno anche attivare misure di prevenzione dal contagio da Covid19, comprese le attività di screening e un intervento sui trasporti dei lavoratori dal centro ai campi" conclude Carbone.