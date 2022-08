Send by email

Garantire le necessarie risorse al Consorzio di Bonifica per evitare il disavanzo di bilancio 2022

Una delegazione della Cia-Agricoltori composta dal Presidente di Potenza Lorusso e da quello di Matera Stasi oltre al Coordinatore Regionale Distefano ha incontrato nel pomeriggio l’Assessore alle Politiche Agricole Cupparo sulla delicata questione del Consorzio di Bonifica. Dall’assessore – è scritto in una nota – abbiamo avuto conferma della precipua volontà di garantire le necessarie risorse al Consorzio di Bonifica per evitare il disavanzo di bilancio 2022 e il conseguente aumento dei canoni per i servizi irrigui.

L’assessore ha precisato che ciò avverrà a condizione che il CdB dettagli l’utilizzo e la destinazione delle risorse. Per questo motivo la Cia ha chiesto il rinvio dell’approvazione del bilancio di previsione 2022 non oltre il mese di settembre. E’ stato quindi proposto un incontro presso il Dipartimento con tutte le parti sociali ed istituzionali interessate.