Giuseppina De Donato: "Grazie per aver dedicato la vita a questo territorio"

"Un anno fa ci lasciava prematuramente il compagno Francesco Antonio Terracina, uomo di grande spessore politico –sindacale, un uomo d’altri tempi, un visionario prima che un lavoratore”. Francesco Antonio è stato testimone e attore delle tante battaglie per lo sviluppo del nostro territorio. Protagonista delle instancabili lotte per la Vertenza Senise, già segretario della FP –CGIL del Comprensorio Lagonegrese, Segretario della Camera del Lavoro del Senisese, a lui va la riconoscenza e il merito per aver intuito l’importanza della contrattazione decentrata, cardine imprescindibile del potere contrattuale sui territori.

Non solo, tanti sono stati gli interventi mirati con le istituzioni affinché questa regione potesse riordinare un modello sanitario efficiente articolato e ben strutturato su tutto il territorio. Si è sempre contraddistinto per la tenacia e la passione dimostrate per le tematiche sociali, il valore del lavoro e dei diritti, senza mai tralasciare l’impegno per la costruzione di un futuro diverso, di una società costruita all’insegna della legalità, del rispetto per l’ambiente, dei principi dell’innovazione, seguendo lo stesso filo conduttore: la solidarietà e la giustizia sociale.

I giovani erano i suoi interlocutori preferiti, poichè il suo unico obiettivo era quello di fare aggregazione, di creare punti d’interesse, di favorire l’inclusione sociale, di trasmettere loro i valori della nostra costituzione, l’importanza della democrazia e della libertà. Un uomo a cui tutti noi dovremmo ispirarci, che ha fatto del “noi” e del nostro territorio il valore massimo, a dispetto di un tempo che ci rende sempre più individualisti".