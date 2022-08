Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Romano Cupparo: "Bisogna evitare di alzare i toni, soprattutto adesso che si è in piena campagna elettorale"

"Solidale per quello che è accaduto, ma evitiamo le strumentalizzazioni. Situazioni che alimentano solo polemiche e che non portano a nulla". E' questo quello che ha dichiarato alla nostra redazione, il sindaco di Francavilla in Sinni, Romano Cupparo.

Ricordiamo che al locale che diventerà la sede cittadina di Fratelli d’Italia, è stata tolta una tabella alla porta d'ingresso. "Da parte mia ho espresso una sensibilità istituzionale al partito, per il gesto vile, ma bisogna evitare di alzare i toni, soprattutto adesso che si è in piena campagna elettorale".

Oreste Roberto Lanza