Consigliere regionale Braia: “Ringrazio Vice Ministro Bellanova”

“La riqualificazione delle risorse idriche in Basilicata sarà finanziata per ulteriori 49 milioni di euro. Vogliamo ringraziare, per il grande lavoro fatto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in particolare il Vice Ministro Teresa Bellanova che abbiamo più volte sollecitato sulla vicenda. La nostra regione ha infatti ha ottenuto il finanziamento, attraverso le risorse del PNRR, anche della seconda tranche utile alla riqualificazione delle condotte idriche, con l’ammissione a finanziamento di € 49.500.000,00 relativi al progetto di Egrib – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata nella preparazione della proposta e di Acquedotto Lucano Spa per la sua attuazione, relativo alla “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile, mediante interventi di distrettualizzazione, digitalizzazione e monitoraggio e smart metering”.

È stata, infatti, approvata la graduatoria definitiva delle proposte di finanziamento relative all’ “Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2″, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022.” Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva.