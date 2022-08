Tanti progetti e iniziative per rendere accogliente il piccolo centro della valle del Serrapotamo

Il ponte di attraversamento del torrente Serrapotamo a valle dell'abitato di Carbone, è stato messo in sicurezza. Un intervento dovuto da tempo per scongiurare problemi di stabilità a causa dal deflusso dell’acqua nel periodo invernale e con l’obiettivo di salvaguardare le numerose contrade servite dalla strada.

Situazione risolta, probabilmente c’è ancora da fare. Un intervento con un costo importante precisa il sindaco Mariano Matropietro: “I lavori eseguiti hanno riguardato la messa in sicurezza dei piloni del ponte, poiché il deflusso delle acque, che durante il periodo invernale aveva ingrossato gli argini del torrente Serrapotamo, avevano scalzato parte delle fondamenta. L’intervento in oggetto è stato finanziato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 202101014 del 14/12/2021, concernente interventi urgenti e prioritari relativi al ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale. L’importo del finanziamento è stato pari a 45.000,00 euro. Occorre, però, un’ulteriore azione. Entro il 15 settembre 2022 candideremo una richiesta di contributo dell’importo di 500,000 euro presso il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale, relativamente alla voce “messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti”, al fine di porre in essere un intervento strutturale completo di definitiva messa in sicurezza della struttura. La progettazione prevede la ricostruzione della briglia di pari lunghezza del ponte e la sistemazione delle sponde con scogliera di protezione”.

Il ponte del torrente Serrapotamo è stato intervento dovuto e urgente. Ma la nuova amministrazione, insediatasi lo scorso 5 ottobre 2021, pare aver un programma fittissimo di interventi edilizi e anche di consolidamento del territorio.

“I progetti programmati e candidati in questi primi dieci mesi di attività amministrativa sono molteplici e hanno come minimo comune denominatore la messa in sicurezza e l’ammodernamento di strade ed edifici di proprietà dell’Ente al fine di incrementare l’offerta della ricettività locale e la presenza di strutture socio residenziali per le persone anziane. A luglio abbiamo candidato, con la misura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli”, un progetto di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità rurale, che dalla SP40 conduce nelle località di Vullo e Bosco Vaccarizzo. L’azione si pone a servizio delle aziende agricole e consente anche l’accesso all’area attrezzata del Bosco Vaccarizzo. Sempre in tale ottica, abbiamo candidato un altro progetto per la realizzazione di un’area camper: sono numerosi i turisti (principalmente pugliesi) che utilizzano questo mezzo per raggiungere il nostro paese, soprattutto durante il periodo autunnale, attirati dalle tante bellezze del territorio, oltreché dall’abbondanza di castagne, funghi e tartufo bianco. Abbiamo particolarmente a cuore la destagionalizzazione del turismo e crediamo fortemente nel cosiddetto turismo “lento”, “mitigato”, “esperienziale” e “di prossimità”, perfettamente in linea con la vocazione naturalistica e paesaggistica del territorio comunale e dell’intera area del Serrapotamo. Stiamo programmando una serie di eventi autunnali, come già fatto durante i primi giorni di mandato, che vanno sotto il titolo di “i fine settimana di autunno”, con lo scopo di incrementare la presenza turistica e accompagnare la comunità e i visitatori verso la XV edizione della “Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo” prevista per i giorni 31 ottobre e 1 novembre 2022, organizzata dal Comune di Carbone (unico comune in Basilicata a rientrare nel circuito delle Città del Tartufo)”.

Alla fine di una gestione amministrativa c’è sempre da realizzare l'opera di aver sperato di concludere: “Sarebbe bello, non per l’amministrazione che mi onoro di rappresentare ma per il bene dell’intera comunità e di coloro i quali hanno deciso di fermarsi o di ritornare investendo, poter portare a compimento la realizzazione dell’area camper e dell’ostello, ma soprattutto vederli attivi ed operosi, gestiti da privati che si uniscono in cooperativa e, che, assieme, promuovono il territorio e offrono un servizio di qualità. Assieme a queste due opere ci piacerebbe poter dire di aver favorito il completamento della struttura dell’ex edificio scolastico e aver avviato la casa di riposo che, per un verso, offrirebbe un servizio importante alle persone anziane e, per altro verso, creerebbe posti di lavoro e quindi possibilità occupazionale per i giovani del posto”.

Oreste Roberto Lanza