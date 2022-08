Oggi a Matera la presentazione dei candidati coordinata dal segretario regionale Quarto

È la materana Annamaria Guerricchio la candidata al Senato nel collegio plurinominale di Basilicata per Fratelli d’Italia: “Una scelta di passione, vocazione e orgoglio” dichiara.

Di seguito la nota integrale.

La notizia della mia candidatura al Senato nel collegio plurinominale di Basilicata nella lista di Fratelli d’Italia mi ha emozionata ed inorgoglita perché scaturisce dal riconoscimento di un impegno profuso sul territorio in questi anni come militante e Coordinatore cittadino del circolo materano. Il percorso che mi ha portata a questa candidatura è stato costellato di esperienze che mi hanno arricchita a tutto tondo, soprattutto caratterizzato dalla raccolta di numerose testimonianze della tanta gente incontrata, mi ha offerto un bagaglio di sensibilità e valori caratterizzanti la mia terra da mettere a disposizione del partito e dei lucani in un periodo storico tanto complesso. Continuerò a mettere nel mio impegno politico la stessa sensibilità e serietà che uso quotidianamente nella mia professione di medico veterinario che mi consente di interagire e ascoltare con la visione privilegiata di un operatore sanitario le storie e le le difficoltà quotidiane di tanti cittadini. Sono felice di poter essere protagonista in questa competizione elettorale che spero possa concludersi con la nascita di un Governo stabile e capace di dare risposte certe agli italiani.

Sogno un Paese che sappia difendere con orgoglio l’italianità che il mondo invidia, che sappia riprendersi l’autorevolezza internazionale che merita grazie alla sua storia ed alle sue menti eccezionali, una Nazione che smetta di essere matrigna con chi produce, che torni a credere nei suoi giovani togliendoli dal ghetto dell’assistenzialismo spinto senza prospettive, che garantisca la certezza della pena e la giusta tutela delle vittime, che dia sostegno ai deboli e non demonizzi i forti, uno Stato che non faccia arenare le iniziative nel dedalo di una burocrazia stantìa e contorta, che garantisca diritto alla salute, al lavoro e allo studio per tutti. Fratelli d’Italia ha dimostrato in questi anni maturità, esperienza e coerenza, valori questi che hanno consentito di acquisire una sempre più larga fiducia da parte degli italiani. Il progetto è sicuramente ambizioso, ma con impegno e determinazione riusciremo a vincere ogni sfida. Siamo pronti a risollevare l’Italia.