A Potenza si è tenuta la presentazione dei candidati pentastellati

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato, stamani a Potenza, la squadra dei candidati in Basilicata e il programma, aprendo la campagna elettorale per le Politiche del 25 settembre. Sono stati candidati per l'uninominale alla Camera Viviana Verri, al Senato Antonio Materdomini. Sono capilista per il proporzionale: alla Camera Arnaldo Lomuti, con Arjana Bechere e Eustacchio Ruggieri (supplente Pasquale Mario Colella); al Senato Mario Turco, con Agnese Gallicchio (supplente Antonio Digioia). Tutti sono stati scelti dalla base del Movimento attraverso le "parlamentarie".

"La nostra sfida elettorale - ha detto Lomuti, senatore uscente e coordinatore regionale del Movimento - non è su base regionale, ma nazionale. Non è il momento di guardare ai sondaggi, ma al percorso da intraprendere: saremo la sorpresa con un programma che è dalla parte dei cittadini, avendo come punti di riferimento la transizione energetica, puntando a calmierare il prezzo del gas, le scuole, la parità di genere e i diritti sociali".