A Matera domenica 18 settembre 2022 alle ore 12:00 in piazza Vittorio Veneto

A Matera è in programma il comizio della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. È quanto è stato annunciato ieri dal segretario regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto in occasione conferenza stampa di presentazione dei candidati in Basilicata del partito. La Meloni incontrerà gli elettori e suo intento, come dichiarato, non è quello di promuovere propagande ma di rappresentare il partito e i suoi candidati spiegando i punti salienti del suo programma.

Potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, della rete dei servizi e delle misure a sostegno delle imprese e dei giovani, attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono i punti del programma che Fratelli d'Italia ha esposto ieri in conferenza stampa e che intende portare avanti in Basilicata nella campagna elettorale per le Politiche e poi in Parlamento.