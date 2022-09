Send by email

"Rivolgo il forte invito al governo regionale ad affrontare con risolutezza la situazione"

“Trovo mortificante ed inaccettabile che il Crob di Rionero, presidio di eccellenza nelle cure oncologiche, viva l’ennesima criticità, con le sopraggiunte dimissioni del suo Direttore scientifico, dott. Sgambato. Già qualche tempo fa, in relazione all’assenza di anestesisti, avevo posto il tema di un vuoto direzionale che danneggia la struttura tutta ma soprattutto la qualità dei servizi al cittadino.

Oggi come allora, rivolgo il forte invito al governo regionale ad affrontare con risolutezza la situazione per garantire quel ruolo che il Crob ha faticosamente costruito negli anni. Così come invito il direttore scientifico a rivalutare la sua decisione.” Lo dichiara il consigliere regionale, Marcello Pittella.