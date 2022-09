Send by email

Tutti sono stati scelti dalla base del Movimento attraverso le “parlamentarie”

Il Movimento 5 Stelle ha presentato nel pomeriggio all’hotel San Domenico di Matera i candidati in Basilicata e il programma per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Sono stati candidati per l’uninominale alla Camera la pisticcese Viviana Verri e al Senato il materano Antonio Materdomini.

I candidati al proporzionale sono per la Camera Arnaldo Lomuti, Arjana Bechere e Eustacchio Ruggieri (supplente Pasquale Mario Colella); per il Senato Mario Turco e Agnese Gallicchio (supplente Antonio Digioia). Tutti sono stati scelti dalla base del Movimento attraverso le “parlamentarie”. All’incontro di Matera hanno partecipato Eustacchio Ruggieri, Antonio Materdomini, Viviana Verri e Arnaldo Lomuti.