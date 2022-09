Durante: "Troppo semplice mettere la testa sotto la sabbia e far finta di nulla"

Era il 4 Novembre 2021 quando il Senatore Pasquale Pepe firmò come vicepresidente della commissione antimafia il provvedimento che dichiarò incandidabile Altieri. Ci saremmo aspettati una spiegazione da parte sua, un chiarimento con la città di Scanzano soprattutto in quanto Lucano ed esponente della Lega che sosteneva quel candidato sindaco. Invece nulla, da Novembre solo silenzio su quella vicenda.

Caro Senatore Pasquale Pepe adesso vieni a Scanzano a chiedere i voti, in un comune commissariato proprio in virtù di quell'atto. Troppo semplice mettere la testa sotto la sabbia e far finta di nulla. Io da scanzanese sono disponibile ad un confronto su quell'atto da te firmato e sulle conseguenze che avrebbe dovuto avere. O vogliamo continuare a fare finta che quella firma non l'hai messa tu?

Avv. Rocco Durante

Segretario PD Scanzano Jonico