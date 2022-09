Incisive azioni di lotta in tutta la provincia a sostegno della vertenza

L'incapacità del Governo regionale di centrodestra e dell'Azienda sanitaria di Matera, hanno portato a risultati negativi per l'intera sanità in provincia di Matera. Ecco perchè ci saranno "più incisive azioni di lotta" in tutta la provincia a sostegno della vertenza su problemi, carenze e disservizi della sanità se la Regione Basilicata non fornirà "risposte con atti credibili e concreti", che possano contenere il disagio delle popolazione e la migrazione sanitaria.

E' quanto hanno ribadito in diversi interventi i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil nel corso della manifestazione organizzata nella Città dei Sassi, davanti all'ospedale Madonna delle Grazie, sul tema "Una catena umana, contro il degrado della sanità materana". All'iniziativa hanno partecipato alcune centinaia di persone, rappresentanti di 40 associazioni, sindaci e personale medico.