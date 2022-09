Presentazione del comitato elettorale del Terzo polo a Potenza. Una battaglia per la libertà e la partecipazione

Parte da Potenza la campagna elettorale dell’ex Presidente della regione Basilicata Marcello Pittella. L’attuale consigliere regionale concorrerà come capolista al Senato della Repubblica per il terzo polo, progetto che Marcello Pittella ha condiviso dallo scorso 20 agosto dopo essere uscito dal Partito Democratico di Enrico Letta non senza polemiche all’indomani della nomina a capolista dell’altro lucano l’onorevole Vito De Filippo: “Respingete quelle idee politiche che non presuppongono il concetto di libertà, altrimenti andreste verso la vostra rovina”.

Queste le prime parole nell’affollato intervento tenuto a Potenza nell’occasione dell’inaugurazione del suo comitato elettorale. Al fianco del lauriota Marcello Pittella, il segretario regionale di Azione Pessolato a cui ha manifestato il suo ringraziamento per essere stato tra quelli che ne hanno condiviso la sua dolorosa scelta: “è una battaglia per una cultura garantista di merito e di territorio. Una battaglia per la libertà e la partecipazione”. Ha continuato a ribadire ai tanti accorsi per manifestare il loro deciso consenso a uno dei politici più in vista del territorio lucano.

Una candidatura impegnata a difendere il territorio lucano per non fare i conti con avversari interni: “che non necessariamente passa dal rottamare il vecchio per dare spazio ai giovani”. Una presenza con un solo obiettivo ha sottolineato alla fine Marcello Pittella: “vincere le elezioni, eleggere un senatore e un deputato parlando di temi importanti che non mancano dal lavoro al fisco alla transizione energetica e al Welfare. Questi sono capitoli straordinari su cui vale la pena concentrarsi tanto alla Camera quanto al Senato guardando a questa Regione che vive un momento di grandissima difficoltà”.

Oreste Roberto Lanza