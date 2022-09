Un incontro per tutti che richiama il tema pastorale del nuovo anno, “abitare insieme la città”

Il prossimo 11 settembre a Melfi inizia il nuovo anno pastorale della Diocesi Melfi - Rapolla- Venosa annunciato con la festa diocesana “La terza edizione della festa diocesana, riprende dopo la sosta di due anni dovuta alla pandemia e costituisce il primo passo comunitario per introdurci nel nuovo anno pastorale ancora caratterizzato dall’ascolto sinodale”. Le prime parole del Vescovo di Melfi, Rapolla e Venosa, Ciro Fanelli, nel presentare l’evento religioso di grande richiamo per tutti i cattolici, non solo del territorio. Un incontro per tutti nel senso ampio del termine sottolinea l’alto prelato: una festa che richiama il tema pastorale del nuovo anno “abitare insieme la città e che si strutturerà secondo lo stile sinodale, non solo perché si inserisce come tappa significativa nel cammino che le Chiese in Italia stanno compiendo, ma anche perché raccoglie e consegna il lavoro dei gruppi che si sono svolti nelle zone pastorali durante l’ultimo Convegno”.

Un appuntamento diocesano scandito da un titolo di grande richiamo i “cantieri sinodali”: vogliamo sentirci, come ci indica la CEI con il documento “I cantieri di Betania. Tutti attivi nel costruire la comunione ecclesiale, favorendo la partecipazione di tutti e allargando lo slancio missionario verso ogni ambito di vita e verso tutte le persone”. Insieme, per vivere la comunione, come dono e come impegno che responsabilizza: bisogna imparare a farci prossimo di ogni uomo e di ogni donna mettendoci in ascolto di tutti, in particolare dei più lontani”.

Una progettualità capace di orientare i passi di ognuno sui sentieri evangelici della profezia e del servizio: “la CEI, per questo nuovo anno, con “I cantieri di Betania” ha indicato tre particolari cantieri di lavoro quello della strada e del villaggio dell’ospitalità, della casa, delle diaconie e della formazione, che ritroveremo nella nostra Festa Diocesana. Un quarto cantiere dobbiamo sceglierlo noi in base alle priorità sociali ed ecclesiali del nostro territorio”. Una festa per sperimentare come nella città dell’uomo innanzitutto battezzati, ma non solo questi, sono chiamati ad essere “lievito”di fraternità e di riconciliazione, di giustizia e di pace, vivendo secondo il Vangelo. Un appuntamento di grande significato dove sicuramente si potrà ascoltare una chiesta in festa una chiesa in uscita che prende l’iniziativa che coinvolge che accompagna che produce frutti e che riesce a festeggiare quando l’uomo ritorna ad essere centro di una vita essenziale e sale di una terra buona. Inizio ore 16,30.

Oreste Roberto Lanza