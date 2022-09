Send by email

Incontro con il Presidente della Regione Vito Bardi e i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali

Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, è stato a Matera dove ha incontrato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, con i quali si è congratulato per i risultati esemplari raggiunti dalla Regione nell’attuazione dei progetti finanziati dal Pnrr sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Nell’ultimo anno la Basilicata con un progetto pilota è passata da un’alimentazione del 27% dei documenti disponibili a circa il 94%, permettendo ai cittadini di accedere a gran parte delle loro informazioni cliniche online.

Nella stessa giornata il Ministro ha visitato anche il Polo Spaziale di Matera. Unendo la storica base dell'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro spaziale di e-GEOS, joint venture tra ASI e Telespazio del gruppo Leonardo, il Polo di Matera è tra le più significative realtà del Mezzogiorno per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.

Grazie al lavoro congiunto della Regione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute, nell’ultimo anno la Basilicata è passata da un’alimentazione del 27% dei documenti disponibili sul Fascicolo a circa il 94%, soddisfacendo gli obiettivi prefissati e recuperando anche laddove possibile lo storico dei documenti clinici prodotti a partire dal 2015. Un risultato raggiunto attraverso l’impegno degli operatori del Sistema Sanitario e dei fornitori coinvolti. Oggi i cittadini della Basilicata possono così accedere a gran parte delle loro informazioni cliniche online, sul portale o sulla app, accedendo tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid).

