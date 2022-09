"L'Assessore Fanelli faccia capire cosa ha intenzione di fare del nosocomio cittadino"

“Il Governo guidato dall’allora Presidente Pittella ha smantellato la Sanità lucana; i partiti di centrodestra che governano oggi la Regione Basilicata abbiano il coraggio di smantellare la legge Pittella sulla Sanità, altrimenti si è conniventi con chi ha voluto tutto questo. I partiti di centrodestra dichiarino, con CHIAREZZA, se la legge Pittella va bene così com’è o, data la situazione disastrosa che stiamo vivendo, va modificata”. Queste le parole del Gruppo Civico IMPEGNO COMUNE a sostegno dell’Amministrazione Comunale di Policoro, nelle parole del suo capogruppo consiliare, Giuseppe Ferrara.

“La legge di riordino sulla sanità voluta da Pittella – prosegue Ferrara – lega le mani a chi opera a tutti i livelli, bloccando di fatto le normali attività sanitarie. Ciò che sta accadendo alla sanità lucana, in particolare quella del materano, alla luce anche dell’ennesima notizia circa la chiusura di un reparto all’ospedale di Tricarico, è ormai sotto gli occhi di tutti ed ha dell’incredibile: la situazione da preoccupante è diventata allarmante”. “Per non parlare della disparità di trattamento tra la provincia di Potenza e quella di Matera della sanità privata convenzionata: un vero e proprio disastro”. “In particolare – prosegue la nota di IMPEGNO COMUNE – l’Ospedale di Policoro è in forte affanno a causa della mancanza di medici e sanitari che dovrebbero, al contrario, essere messi nelle condizioni di poter garantire il cosiddetto “diritto alla salute” dei cittadini. È inaccettabile il venir meno di prestazioni sanitarie importanti in un Ospedale come quello di Policoro, come inaccettabili sono le liste d’attesa lunghe mesi e, nei casi peggiori, anche anni”. “Ci vediamo costretti – prosegue la nota – a rivolgerci a strutture private per eliminare i tempi di attesa in autonomia, con aggravio di spese a nostro esclusivo carico. In tempi non sospetti ci avevano promesso di risolvere questa emergenza, ma ad oggi, celatisi dietro l’emergenza da Covid19, la situazione è nettamente peggiorata”. “Chiediamo alla Politica regionale tutta, in particolare all’assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli, in che maniera ha intenzione di impedire che l’Ospedale di Policoro si riduca a mero Pronto Soccorso, perché il rischio concreto che ciò avvenga è ormai dietro la porta. Altrimenti, dichiari apertamente che, secondo lui, la riforma voluta da Pittella non va modificata perche perfetta così com’è!”