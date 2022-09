Giordano: “Costruire una Provincia dinamica, virtuosa, innovativa e proiettata al futuro”

L’avvocato Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza, è il nuovo Presidente dell'amministrazione provinciale di Potenza. Giovane sindaco, ora giovane Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano è stato eletto con 24587 voti, 1947 in più rispetto al candidato della Lega, Francesco Genzano, sindaco di Cancellara che si è fermato a 22.640. Distaccati Filippo Sinisgalli, appoggiato dal Terzo Polo, con 20.741 e Paolo Campanella candidato del centrodestra che si è fermato a 11.199. Il voto provinciale indica la vittoria del centrosinistra con un candidato pentastellato, appunto Giordano che, nel campo largo con il Partito Democratico, trova il risultato positivo. Ora Christian Giordano dovrà avviare quella svolta indicata nel suo programma che molti si aspettano.

In un momento di riposo lo troviamo disponibile per farci raccontare l’attimo, l’emozione, i pensieri al momento della sua elezione:

“E’ stato un momento carico di emozioni. Ho immediatamente sentito mia moglie che a sua volta seguiva lo spoglio da casa con mio figlio. In pochi secondi ho rivisto gli ultimi anni delle mie attività personali e ho iniziato a percepire, da un lato l’enorme responsabilità che stavo per acquisire e dall’altro la dimensione del successo politico raggiunto insieme alle forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura”.



Vince il centrosinistra con un accordo largo: Movimento 5 Stelle, probabilmente anche con Azione. La prospettiva del campo largo resta ancora un passaggio importante e determinante perché il centrosinistra ritorni a governare anche la Regione?

“La mia candidatura rappresenta semplicemente una scelta coraggiosa di una serie di forze politiche che sono già proiettate al post 25 settembre. Vuole essere il punto di partenza utile a costruire una nuova visione comune, ampia ed inclusiva”.

Sul tavolo ci sono molti problemi da risolvere e tanti obiettivi da raggiungere: dal ripristino delle tante arterie viarie che, dopo anni di abbandono e incuria, sono al collasso. Consolidamento Idrogeologico e l’importante capitolo del risparmio energetico. Su questo tema in particolare si parla da tempo della riqualificazione che possa garantire l’autonomia energetica dei plessi scolastici. La priorità principale?

“Condivisione, sicurezza, sostenibilità, efficienza, efficacia, queste le parole chiave che caratterizzeranno le azioni che metteremo in campo per costruire la “nostra provincia” del futuro. Il rilancio della Provincia di Potenza passerà da molteplici iniziative, in parte in continuità con le esperienze valide già avviate e in parte mediante nuove azioni che puntano a garantire “protagonismo” per tutti gli amministratori sia della città capoluogo ma anche dei comuni più piccoli. La priorità è rappresentata dalla messa in sicurezza di scuole e strade. Continueremo a lavorare per la modernizzazione delle nostre scuole rendendole innovative e quindi attrattive. Attueremo un programma di riqualificazione energetica del patrimonio scolastico, capace di rendere le nostre scuole “sostenibili” e, possibilmente, autosufficienti (off-grid). Lavoreremo per garantire delle strade sicure e lo sviluppo di una viabilità efficiente, anche in un’ottica di marketing territoriale”.

In molti hanno subito detto: un Presidente e un sindaco giovane, appena 37 anni. Essere giovane quanto è importante in questo momento particolare del nostro tempo?

“Per me è un grande onore guidare un Ente tanto importante a soli 37 anni. Il tema, però, non è semplicemente eleggere un presidente giovane ma piuttosto costruire una Provincia dinamica, virtuosa, innovativa e proiettata al futuro. Da giovane amministratore ho sempre pensato che non sia semplicemente l’età a garantire la qualità dell’operato amministrativo. Da quando a 31 anni sono stato eletto sindaco per la prima volta ho lavorato coltivando l’entusiasmo del primo giorno. Ritengo che l’entusiasmo rappresenti una delle componenti più importanti, non solo in politica o nelle Istituzioni, ma in ogni sfida della vita”. Giovane e dinamica figura che a “microfoni spenti” ci dice: sono molto legato alla mia comunità e, insieme alla mia magnifica squadra, dedico tantissimo tempo alla redazione di nuovi ed innovativi progetti per provare a migliorare la vita dei miei concittadini”. Per Giordano sicuramente un buon inizio.

Oreste Roberto Lanza