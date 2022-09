Send by email

Il 17 settembre 2022, presso il Marinagri Hotel di Policoro (MT), si terrà un convegno intitolato “Le innovazioni pediatriche del XXI secolo – Basilicata coast to coast”. Organizzato dal presidente della Società italiana di Pediatria, sezione Basilicata, e direttore della Pediatria dell’Aor San Carlo di Potenza, dottor Sergio Manieri, l’evento sarà l’occasione per consentire un confronto tra le realtà pediatriche ospedaliere e territoriali della Basilicata, su tematiche di interesse condiviso tra pediatri di libera scelta ed ospedalieri.

Spazio alle condizioni dell’alimentazione, specie nel lattante, con le novità ad esse collegate e gli integratori nutrizionali, come la vitamina D. Ci saranno, inoltre, specifiche relazioni sulle innovazioni pediatriche del XXI secolo in gastroenterologia ed oncoematologia pediatrica che hanno radicalmente cambiato il decorso clinico, la qualità della vita e le aspettative di vita di molti piccoli pazienti. Parteciperà all’incontro, il direttore generale dell’Aor San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, e concluderà l’iniziativa il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, con una relazione clinica, a testimonianza dell’interesse per l’attività svolta dai pediatri della Basilicata.