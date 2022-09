Per me e la mia famiglia è stato non solo una guida spirituale ma di grandi insegnamenti di valori umani

“Monsignor Francesco Nolè per me e la mia famiglia è stato non solo una guida spirituale ma di grandi insegnamenti di valori umani”: è il ricordo dell’assessore Francesco Cupparo del vescovo lucano morto ieri a Roma, esprimendo profondo cordoglio.

“Il suo messaggio più significativo – la difesa degli ultimi e delle persone più fragili – ha sempre caratterizzato e animato – aggiunge Cupparo – il mio modo di vita e il mio agire in politica e nelle istituzioni. Monsignor Nolè per lungo tempo alla guida delle diocesi di Tursi-Lagonegro ha dato tanto alle nostre comunità e sono certo che il suo ricordo sarà impresso nel cuore di tutti. Alla Regione, di intesa con la Conferenza Episcopale Lucana, non mancherà l’occasione per celebrare un’iniziativa commemorativa”.