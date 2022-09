Fondo alimentato da risorse di attività estrattive e da monetizzazione delle quote di gas assegnate alla Basilicata

Le Associazioni datoriali aderenti ad Agenda Basilicata Impresa, in merito alla possibilità di porre in essere misure di contrasto e di sostegno a favore del sistema imprenditoriale e produttivo lucano in questa difficile e complessa fase che investe il nostro Paese e il sistema produttivo a partire dalle PMI, preso atto delle ampie disponibilità a procedere, oltre alle tante reiterate dichiarazioni da parte degli ambienti istituzionali e politici tutte indirizzate a porre in essere disposizioni in tal senso, a partire da quelle della Regione Basilicata e a quelle registrate a margine dell'incontro con i Candidati delle varie coalizioni organizzato da Agenda Basilicata Imprese presso la Camera di Commercio di Potenza, ritengono che non sia più procrastinabile da parte del Governo Regionale di Basilicata la emanazione di una specifica normativa che preveda interventi a sostegno del sistema delle Micro e PMI Lucane.

A parere delle Associazioni datoriali la previsione di legge dovrebbe contemplare almeno un duplice intervento.A) Contrastare le situazioni straordinarie e contingenti generate da crisi e turbative di mercato nazionali e internazionali, cercando di ridimensionare e arginare nei limiti di legge i negativi impatti a partire dai vertiginosi aumenti dei costi energetici.Tale misura deve caratterizzarsi per la sua tempestività e immediatezza avendo cura non solo di abbattere i costi correnti, ma offrendo la possibilità alle Aziende di rateizzare previe le opportune garanzie a lungo termine i costi aggiuntivi sostenuti per tutte i processi di produzione dalla data di decretazione dello stato emergenziale.B) La norma in questione dovrebbe inoltre caratterizzarsi quale strumento di sostegno al sistema delle PMI per la modernizzazione, l'innovazione tecnologica e la transizione energetica, digitale e ambientale, che per le PMI è una vera e propria rivoluzione di processo e di prodotto.Si tratta di un impianto normativo da finalizzare alla competitività delle PMI lucane che dovrebbe essere alimentato con le risorse rivenienti dalle attività estrattive e dalla monetizzazione delle quote di gas assegnate alla Regione Basilicata.