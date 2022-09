Provvedimento amministrativo straordinario per rispondere all’attuale domanda sanitaria

Per fronteggiare la cronica e datata carenza di personale medico, l’Azienda Sanitaria di Matera ha attivato tutte le procedure ordinarie per il reclutamento di nuovo organico, nonché un’opportuna serie di altre azioni, quali l’integrazione di personale nei reparti, la rimodulazione dei turni di servizio, il ricorso a prestazioni aggiuntive e a contratti di collaborazione con medici specializzandi.

L’Azienda Sanitaria di Matera, con delibera n. 611 del 13 settembre 2022, di concerto con la Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, ha bandito un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici specialisti, in quiescenza e non in quiescenza, per varie discipline sanitarie.Trattasi di un provvedimento amministrativo straordinario volto ad un ulteriore reclutamento di personale medico e a sopperire all’attuale domanda sanitaria.Lo rendono noto l’assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Matera.