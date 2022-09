In Basilicata a livello di consensi con un ottimo 25% su Camera e Senato

Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione alla luce del risultato complessivo ottenuto dal M5S a livello nazionale. Il risultato ci rende ancora più orgogliosi visto che il M5S, da oggi, è il primo partito in Basilicata a livello di consensi con un ottimo 25% su Camera e Senato, reso forte dalla fiducia ottenuta in grandi comuni come Matera, Pisticci, Melfi, Rionero e Venosa. Come si può ben vedere il M5S è più vivo che mai, in barba a quanti qualche mese fa ci davano per spacciati rinfacciandoci la dura, complicata e coraggiosa esperienza di governo che ha caratterizzato la scorsa legislatura.

Gli elettori hanno mandato un messaggio forte e chiaro anche nei confronti della cosiddetta “vecchia politica" e del consociativismo che tanto male ha

fatto a questa terra. Da oggi ripartiamo più motivati e più consapevoli della nostra forza, con un bagaglio di esperienza ancora più ricco e con uno sguardo pieno di ottimismo verso la sfida delle prossime elezioni regionali. Saremo tutti uniti al fianco dei portavoce eletti per rafforzare ancora di più questo risultato e per riuscire nel titanico sforzo di riavvicinare alla politica quel grande numero di cittadini che ha deciso di manifestare il proprio scollamento con la politica disertando le urne.