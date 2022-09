Spera: impegno dell’Aor per rispondere al cospicuo numero di utenti che si rivolgono alle nostre strutture

Nell'ottica della piena soddisfazione delle esigenze aziendali e regionali in termini di personale sanitario, fondamentale per proseguire nel positivo percorso di risposta ai bisogni di salute delle comunità lucana, l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza prosegue le attività di reclutamento e potenziamento del contingente a disposizione dei cinque ospedali ad essa afferenti.

"Con l'assunzione di nuovo personale -ha commentato il direttore generale dell'Aor, Giuseppe Spera - vogliamo rispondere, in maniera efficace e tempestiva, al cospicuo numero di utenti che si rivolge alla nostra struttura e usufruisce delle prestazioni erogate. Ottemperando a tutte quelle che sono le principali necessità dell'Azienda -ha proseguito Spera- la gestione delle risorse umane diventa principio cardine per continuare a tracciare la strada verso un'Azienda sempre più a misura degli utenti, assicurando loro un elevato numero di professionalità mediche e di comparto.In tale percorso si inseriscono gli avvisi per direttori di struttura complessa nelle discipline di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, di Chirurgia Generale e di Medicina interna del presidio ospedaliero di Melfi, quelli per direttori delle strutture di Urologia, Geriatria e Pneumologia dell’ospedale di Potenza, i concorsi unici regionali per arruolare dirigenti medici nelle discipline di Pediatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Patologia clinica, Ginecologia ed ostetricia, Anestesia e rianimazione, i concorsi aziendali per reclutare medici di Medicina interna e Neurologia e i concorsi unici regionali per arruolare personale OSS e tecnici sanitari di Radiologia medica. Questo impegno costante, che continuerà nei prossimi mesi con nuove procedure, è il segno tangibile della volontà aziendale di assicurare ai cittadini e a tutti i nostri lavoratori un ambiente sanitario e lavorativo dinamico, all'altezza delle esigenze di ognuno; l’Aor San Carlo -ha concluso Spera- si dimostra attenta e propositiva nell'intercettare e sviluppare possibilità concrete di crescita interna all'azienda e dell'intero territorio".