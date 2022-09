Anno Europeo dei Giovani. Galella invita le scuole a elaborare approfondimenti sul tema

Un’iniziativa per festeggiare gli insegnanti attraverso la voce dei Giovani: allieve e allievi potranno partecipare con le loro emozioni alla Bacheca multimediale ‘CONDIVIDI LE TUE EMOZIONI CON GLI INSEGNANTI PER UNA BASILICATA A MISURA DEI GIOVANI’.

Per celebrare l’Anno Europeo dei Giovani e per fare della Basilicata la prima regione a misura dei Giovani, attraverso l’attuazione dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, l’assessore regionale alle Scuole, Formazione e Lavoro, Alessandro Galella, ha invitato tutte le scuole di ogni ordine grado a festeggiare la Giornata Mondiale degli Insegnanti Mercoledì 5 Ottobre 2022.L’obiettivo dell’iniziativa che rientra del Programma Operativo FES Basilicata, è quello di mettere i Giovani, la Scuola e il Lavoro al centro dell’agenda istituzionale puntando sulla importanza degli Insegnanti che svolgono quotidianamente un lavoro che necessita di un maggiore riconoscimento.A tal fine l’Accordo propone un Modello di Sviluppo Eticosostenibile, improntato sui principi universali e sull’Educazione all’Arte di Vivere, per creare una società a misura dei giovani capace di garantire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e far valere i diritti per le pari opportunità, contro le discriminazioni di genere e per la valorizzazione del benessere sociale, affinché tutte e tutti abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.L’assessore Galella ha invitato le scuole a organizzare in autonomia un momento di festa con elaborazioni e approfondimenti propedeutici sui temi generali dell’Anno Europeo dei Giovani e dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ coordinati da Tomangelo Cappelli dell’Ufficio PO FSE e ha chiesto di celebrare gli insegnanti attraverso la voce dei Giovani: allieve e allievi potranno partecipare con le loro emozioni alla Bacheca multimediale ‘CONDIVIDI LE TUE EMOZIONI CON GLI INSEGNANTI PER UNA BASILICATA A MISURA DEI GIOVANI’.La Regione Basilicata metterà al servizio dei Giovani una vetrina istituzionale in cui verranno pubblicate le loro Opere Creative (foto, immagini, pensieri, video e componimenti poetici).