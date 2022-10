Send by email

Perrino (M5S): ci voleva il ridimensionamento elettorale della Lega per convincere Bardi ad approvare la delibera

Ci voleva il ridimensionamento elettorale della Lega per spingere Bardi ad approvare la delibera Proposta di candidatura a valere sul Pon Legalità del progetto di completamento della “Citta della Pace per i Bambini della Basilicata” da destinare a centro di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali.

A sostenerlo è Gianni Perrino, Portavoce M5S Basilicata in Consiglio Regionale.

Finalmente ha prevalso il buon senso sul completamento di una struttura che rappresenterà un valore aggiunto per le politiche di accoglienza di tutto il metapontino nonché un baluardo di legalità in un territorio che subisce i venti della criminalità organizzata.Il completamento della Città della Pace è stato uno dei punti che abbiamo portato avanti con più costanza sin dalla scorsa legislatura, fino ad impegnare il Consiglio attraverso una mozione poco più di un anno fa. In questi anni sono state molteplici le spinte a sostegno di questo progetto, ma i mal di pancia ideologici di qualche consigliere leghista avevano posto veti insensati. Ora si recuperi il tempo perso e si viaggi spediti verso il completamento dell’opera.