In pentola la nuova proposta per l’Europa. Inaccettabile: l’Italia esporta gas eppure le bollette restano alle stelle

“La priorità è fermare la speculazione sul gas. Continuare all’infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arricchendo sulle spalle di cittadini e imprese, sarebbe un errore”, si legge in un tweet di Giorgia Meloni. Ancora una volta, la leader di Fratelli d’Italia, oggi primo partito del Paese dopo le elezioni dello scorso 25 settembre, si esprime sul caro carburanti. Negli scorsi giorni, Giorgia Meloni ha promesso, nel corso di un incontro che ha visto anche la partecipazione di Silvio Berlusconi, di “dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi del Paese”. Giorgia Meloni pensa che una delle principali strategie per fermare il dramma rincari, che sta pesando particolarmente sui bilanci di imprese e famiglie, sia contrastare ogni forma di speculazione.

Il nuovo Governo è ancora in formazione, ma è necessario agire subito. Totale la sinergia in merito con Mario Draghi e Roberto Cingolani, infatti in linea con i successori, i membri dell’attuale Governo sono già attivi per preparare la proposta da presentare nei prossimi giorni a Praga al vertice tra i capi di Stato.

In Italia i prezzi alle stelle rischiano di lasciare senza luce e gas migliaia di famiglie, imprese e condomini aumentano i soggetti che non riescono più a pagare le bollette, ragione per cui continuano le pressioni del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani a Bruxelles. Scopo: arrivare a imporre un tetto alle quotazioni del metano. Il ministro parlando su Rai 3 ha confermato, come già emerso, che l' Italia in questo momento esporta gas, raccontando dunque del paradosso attuale che il paese vive, nonostante l'Italia rischi di rimanere senza metano, se dalla Russia il flusso si interromperà definitivamente dopo lo stop annunciato due giorni fa, il Paese esporta gas e le bollette restano alle stelle.

L'obiettivo del governo dimissionario, chiaramente in linea con gli esponenti della nuova maggioranza, è quello di arrivare al prossimo vertice europeo in calendario a Praga a metà di questa settimana almeno con una breve bozza concordata. “Obiettivo – afferma Cingolani – è quello di indicizzare il prezzo del gas agganciandolo a Borse un po' più stabili” rispetto al mercato di Amsterdam “che non ha nulla a che vedere con la situazione reale e con i meccanismi di domanda offerta – afferma inoltre - È il momento per un indice europeo che sia più veritiero” rappresentando il ruolo della Penisola come esportatore di gas. “Bisogna distinguere i timori economici-inflattivi per il costo del metano da quelli sulle quantità di gas. In Italia in questo momento stiamo esportando”. Se la linea resta questa e arriverà una proposta in Europa in questo mese, se in un altro paio di mesi si metterà a punto la nuova legislazione e il disaccoppiamento del prezzo della luce da quello del gas, le bollette del trimestre successivo potranno scendere, dopo il balzo del 59% registrato dall' elettricità per i tre mesi iniziati il 1° ottobre. Questa la previsione del ministro.

Silvia Silvestri