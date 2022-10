Il neo presidente della Provincia di Potenza, candidato da Pd e M5s, ha prestato giuramento

Ha prestato giuramento e si è ufficialmente insediato stamani a Potenza il nuovo presidente della Provincia, Christian Giordano, candidato di Pd e M5s ed eletto lo scorso 10 settembre. "Lavorerò per rendere la Provincia di Potenza una provincia virtuosa - ha detto nel discorso di insediamento Giordano, che è sindaco di Vietri di Potenza - partendo dall'ascolto delle amministrazioni comunali, vere sentinelle del territorio.

Condivisione, sicurezza, sostenibilità, efficienza, efficacia - ha aggiunto - sono le parole chiave che caratterizzeranno le azioni che metteremo in campo per costruire la 'nostra provincia' del futuro". Ed ancora prosegue Giordano: "Non sono nelle condizioni di poter garantire miracoli ma così come ho lavorato instancabilmente per la mia comunità, allo stesso modo garantisco fin da subito impegno e abnegazione anche per i temi che riguarderanno la Provincia di Potenza.

Sono stato eletto sindaco di Vietri di Potenza la prima volta nel 2017 per poi essere riconfermato nel giugno 2022. Più volte mi sono definito un sindaco privilegiato dal momento che la mia elezione è avvenuta senza compromessi politici e/o accordi di altro genere: tale circostanza mi ha permesso di poter operare sempre con le mani libere, dando una particolare priorità ai temi della legalità e della trasparenza. La mia elezione alla Presidenza della Provincia di Potenza si è basata sui medesimi presupposti e sarà invece mia responsabilità lavorare per costruire una rete ampia, inclusiva e proiettata allo sviluppo dei nostri territori".