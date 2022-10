Ci auguriamo che gli indagati chiariscano in breve tempo la propria posizione

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Presidente Bardi, la sua Giunta ed esponenti della maggioranza di centrodestra, per quanto emerso in queste ore, preoccupa sia per il contesto nella quale è maturata che per il merito. Esprimiamo massima fiducia nell’operato della magistratura e nel contempo ci auguriamo che gli indagati chiariscano in breve tempo la propria posizione.

In attesa di comprendere meglio i contorni dell’intera vicenda, riteniamo che non sia questo il momento né della strumentalizzazione e né delle speculazioni politiche, seppure risulta difficile per Bardi mettere la testa sotto la sabbia sia per la portata politica dell’accaduto e sia perché l’agibilità stessa di questa legislatura risulta fortemente compromessa.

Il Capogruppo del Partito Democratico

Roberto Cifarelli