"Chi non ha lo SPID, potrà trasmettere i documenti richiesti, con una delega del dichiarante in favore di terzi possessori di SPID"

“I cittadini residenti in Regione Basilicata, titolare del PDR (contatore), limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico relativo all’immobile di residenza (anche per affittuari e titolari di comodato d’uso, etc.), potranno trasmettere l’autocertificazione esclusivamente tramite SPID accedendo alla pagina www.apibas.it/bonusgas. Chi non ha lo SPID, potrà trasmettere i documenti richiesti, con una delega del dichiarante in favore di terzi possessori di SPID.

I documenti richiesti saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito www.apibas.it/bonusgas. È possibile attivare gratuitamente il servizio SPID presso gli uffici regionali di cui al link https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?fw=1&otype=1053&id=3063509 e online sul sito https://posteid.poste.it. Seguiranno ulteriori informazioni di dettaglio.” Lo rende noto la Regione Basilicata con una nota diffusa in serata dopo l’incontro con i sindaci.