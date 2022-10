Nella prossima settimana sarà convocato incontro con tutti i gruppi consiliari per nuovo calendario attività

“Ho incontrato oggi i capigruppo di maggioranza per un confronto sulle priorità di questa consiliatura e sulla necessità di migliorare l’azione amministrativa. Data la necessità di imprimere un'accelerazione all'attività della Giunta e del consiglio regionale, anche per dare risposte in un momento eccezionale di crisi a famiglie, imprese e professionisti, e dato il momento storico di grande allarme sociale, ho deciso di convocare per la settimana prossima tutti i gruppi consiliari, con un calendario che sarà comunicato ai presidenti dei gruppi nelle prossime ore.

L'obiettivo di tali incontri sarà il recepimento delle istanze di tutte le forze politiche e il confronto sulle priorità individuate in seguito a tale dialogo esclusivamente istituzionale. Ho voluto ringraziare i capigruppo di maggioranza per il lavoro eccezionale che stanno facendo, penso anche all’impegno per l’autocertificazione del “Contributo mensile gas Regione Basilicata” e insieme abbiamo ribadito la volontà di andare avanti in questa esperienza amministrativa e politica, confermando l’unità del centrodestra e ribadendo la necessità di portare a termine i tantissimi provvedimenti approvati o avviati, sia in Giunta che in Consiglio regionale”. Lo afferma in una nota il presidente della Giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi.