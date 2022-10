Obiettivo "Polo della responsabilità", l'area per liberali, riformisti, cattolici e democratici lucani



Prende il via da Potenza "Basilicata Domani", il tour di appuntamenti nei territori lucani messo in campo da Basilicata in Azione. Al centro del dibattito, che si terrà domani 15 ottobre, ore 17, presso GoDesk (via della Tecnica, 18) i temi dell'agenda politica riformista promossi da Azione, la costituzione del "Polo della responsabilità", l'area che vuole aggregare i liberali, riformisti, cattolici e democratici lucani e un confronto con cittadini, imprenditori, iscritti e simpatizzanti del partito per definire temi e proposte di governo per la Basilicata. Al dibattito parteciperanno anche il segretario regionale Donato Pessolano e il consigliere regionale, nonché componente della segreteria nazionale, Marcello Pittella.